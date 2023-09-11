Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 11 сентября 2023Мир

В МАГАТЭ выразили надежду на диалог России и Украины по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: мы надеемся на диалог РФ и Украины по ЗАЭС на высшем уровне

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду на диалог между руководством России и Украины по Запорожской АЭС на высшем уровне. Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь продолжить обсуждение с обеими сторонами, возможно скоро на высоком уровне», — сообщил Гросси в рамках пресс-конференции по случаю открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Гросси за то, что тот не поддержал обвинения Киева в адрес России в том, что она якобы создает угрозу безопасности Запорожской АЭС.

Он также отметил заявление главы МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью Запорожской АЭС. Михаил Подоляк выразил недовольство тем, что Гросси не оказал давления на Москву в поддержку требований Киева о передаче украинской стороне контроля над объектом.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В России подвели итоги выборов. Кто победил в единый день голосования?

    VK запустит эксклюзивное шоу

    Российский блогер подарил фанату кроссовки за сотни тысяч рублей на концерте

    Складной смартфон Microsoft признали устаревшим

    В России оценили сроки отказа от доллара в мире

    Оценена польза проекта мегамоста на Сахалин за полтриллиона рублей

    Россиянам разъяснили новые правила проезда на поездах

    В России отложили запуск «мебельной ипотеки»

    Пленный боец ВСУ попросил российское гражданство у Путина

    Тренер назвала пятиминутное упражнение для укрепления всего тела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости