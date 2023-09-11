В МАГАТЭ выразили надежду на диалог России и Украины по Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: мы надеемся на диалог РФ и Украины по ЗАЭС на высшем уровне

Глава Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду на диалог между руководством России и Украины по Запорожской АЭС на высшем уровне. Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь продолжить обсуждение с обеими сторонами, возможно скоро на высоком уровне», — сообщил Гросси в рамках пресс-конференции по случаю открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал Гросси за то, что тот не поддержал обвинения Киева в адрес России в том, что она якобы создает угрозу безопасности Запорожской АЭС.

Он также отметил заявление главы МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью Запорожской АЭС. Михаил Подоляк выразил недовольство тем, что Гросси не оказал давления на Москву в поддержку требований Киева о передаче украинской стороне контроля над объектом.