На Украине раскритиковали главу МАГАТЭ за позицию по Запорожской АЭС

В офисе Зеленского раскритиковали главу МАГАТЭ Гросси из-за позиции по ЗАЭС

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за то, что тот не поддержал обвинения Киева в адрес России в том, что она якобы создает угрозу безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские телеканалы.

«После того как Украина постоянно говорит о рисках на ЗАЭС, мир уже немного иначе реагирует. Кроме одного человека — Гросси», — подчеркнул Подоляк.

Он также отметил заявление главы МАГАТЭ о шаткой ситуации с безопасностью Запорожской АЭС. Михаил Подоляк выразил недовольство тем, что Гросси не оказал давления на Москву в поддержку требований Киева о передаче украинской стороне контроля над объектом. Советник главы офиса президента Украины назвал главу МАГАТЭ «абсолютно не эффективным с точки зрения управления ключевым риском».

«Мне кажется, надо более жестко на это реагировать», — заявил Михаил Подоляк, имея в виду высказывания Гросси.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что временное отключение Запорожской АЭС от Днепровской линии электропередачи в ночь на 4 июля показало шаткость ситуации с ядерной безопасностью станции.

В конце июня Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность влиянием контрнаступления Вооруженных сил Украины на обстановку на Запорожской атомной электростанции.

По его словам, во время визита на станцию он убедился, что были приняты меры по обеспечению водой. Он также подтвердил, что в настоящее время обстановка на ЗАЭС достаточно спокойная.