Гросси напомнил о проблемах с безопасностью на Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: отключение ЗАЭС от ЛЭП показало проблемы с безопасностью

Временное отключение Запорожской АЭС (ЗАЭС) от Днепровской линии электропередачи (ЛЭП) в ночь на 4 июля показало шаткость ситуации с ядерной безопасностью станции. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, его цитирует ТАСС.

«На этот раз станции удалось избежать полной потери внешнего электроснабжения, что случалось уже семь раз во время конфликта», — напомнил Гросси.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского призвали разработать законопроект на случай чрезвычайной ситуации на ЗАЭС из-за неспособности властей провести эвакуацию населения при необходимости. Кроме того, его попросили предоставить единовременную денежную выплату в случаях поражения радиацией.