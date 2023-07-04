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11:15, 4 июля 2023Бывший СССР

Зеленского призвали разработать законопроект на случай ЧС на Запорожской АЭС

На сайте Зеленского появилась петиция с призывом разработать закон на случай ЧС на ЗАЭС

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского призвали разработать законопроект на случай чрезвычайной ситуации (ЧС) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за неспособности властей провести эвакуацию населения при необходимости. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте главы государства.

«Призываем разработать законопроект (…), поскольку министерство реинтеграции не в состоянии обеспечить надлежащее выполнение эвакуации согласно Кодексу гражданской защиты Украины», — написал автор документа.

Кроме того, в тексте содержится просьба предоставить единовременную денежную выплату в случаях поражения радиацией. Согласно информации на сайте, петицию зарегистрировали 3 июля, к утру следующего дня она собрала 255 голосов из необходимых 25 тысяч для ее рассмотрения Зеленским.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о прописанном алгоритме действий на случай провокации украинских войск в сторону Запорожской АЭС. По его словам, в Энергодаре проверены сирены и средства оповещения жителей, а оперативные службы готовы. Рогов добавил, что обстановка на станции спокойная.

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    Кристина Есикова
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