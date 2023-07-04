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09:17, 4 июля 2023Бывший СССР

На Запорожской АЭС приготовились к провокациям ВСУ

Рогов заявил об алгоритме действий на случай провокации Украины в сторону Запорожской АЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что был прописан алгоритм действий на случай провокации украинских военных в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его цитирует РИА Новости.

«В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан», — сообщил Рогов.

Он подчеркнул, что обстановка на ЗАЭС спокойная. По словам главы движения, радиационный фон находится в норме, а персонал атомной станции работает в штатном режиме.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что российская сторона якобы намерена взорвать Запорожскую АЭС. Позднее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва распространила в организации письмо, в котором проинформировала, что не намерена взрывать ЗАЭС.

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    Кристина Есикова
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