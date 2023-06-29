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00:00, 30 июня 2023Мир

Россия предупредила в Совбезе ООН о возможных провокациях Киева на ЗАЭС

Небензя: Россия привала генсека ООН Гуттериша заставить Киев прекратить провокации на ЗАЭС

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва распространила в организации письмо, в котором сообщила, что не намерена взрывать Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом пишет РИА Новости.

Небензя отметил, что Россия призвала генсека ООН Антониу Гуттериша заставить Киев прекратить провокации на ЗАЭС.

«Сегодня мы распространили в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН письмо, еще раз подтверждающее на фоне продолжающихся инсинуаций представителей киевского режима, что намерений взорвать эту находящуюся под нашим контролем станцию у нас нет, и призывающее генерального секретаря ООН и международное сообщество повлиять на Киев, заставив его воздержаться от провокаций в отношении ЗАЭС», — рассказал дипломат.

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    Марина Совина
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