Депутат Белик сравнил с небылицами слова Зеленского о планах России разрушить ЗАЭС

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах России разрушить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) не имеет отношения к реальности. Так в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на слова украинского лидера.

Зеленский придумывает очередные небылицы. Такие низкие провокации как то, о чем вещает Зеленский, никогда не были методами нашей страны, так привык действовать киевский режим под руководством западных кураторов Дмитрий Белик депутат Госдумы

«Зеленский опасается, что киевский режим скоро постигнет крах, особенно этот страх растет на фоне неудач в ходе контрнаступления, поэтому такие выпады о подрыве ЗАЭС — это стремление обвинить нашу страну в низких провокациях, на которые Киев сам мог бы решиться», — считает депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. «Россия хочет подорвать [Запорожскую] АЭС. Потому что, как и с дамбой [Каховской гидроэлектростанции (ГЭС)], они не заинтересованы в безопасности на Украине», — сказал глава государства. Политик считает, что Россия хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях.

Ранее заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков сообщил, что Ситуация на ЗАЭС ухудшилась после разрушения Каховской ГЭС.

Руководитель агентства Рафаэль рассказал, что по итогам визита на энергетический объект удалось собрать большой объем информации. Он пообещал, что организация продолжит наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерной катастрофы.

