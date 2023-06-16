Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:12, 16 июня 2023Бывший СССР

В России отреагировали на слова Зеленского о планах России разрушить ЗАЭС

Депутат Белик сравнил с небылицами слова Зеленского о планах России разрушить ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о планах России разрушить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) не имеет отношения к реальности. Так в разговоре с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик отреагировал на слова украинского лидера.

Зеленский придумывает очередные небылицы. Такие низкие провокации как то, о чем вещает Зеленский, никогда не были методами нашей страны, так привык действовать киевский режим под руководством западных кураторов

Дмитрий Беликдепутат Госдумы

«Зеленский опасается, что киевский режим скоро постигнет крах, особенно этот страх растет на фоне неудач в ходе контрнаступления, поэтому такие выпады о подрыве ЗАЭС — это стремление обвинить нашу страну в низких провокациях, на которые Киев сам мог бы решиться», — считает депутат.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News сообщил, что Россия намерена взорвать Запорожскую АЭС. «Россия хочет подорвать [Запорожскую] АЭС. Потому что, как и с дамбой [Каховской гидроэлектростанции (ГЭС)], они не заинтересованы в безопасности на Украине», — сказал глава государства. Политик считает, что Россия хочет, чтобы Запад надавил на Киев для завершения боевых действий на выгодных для нее условиях.

Ранее заместитель главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков сообщил, что Ситуация на ЗАЭС ухудшилась после разрушения Каховской ГЭС.

Руководитель агентства Рафаэль рассказал, что по итогам визита на энергетический объект удалось собрать большой объем информации. Он пообещал, что организация продолжит наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерной катастрофы.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Путин пообещал рассмотреть варианты ударов по F-16 для ВСУ за пределами Украины
    В России отреагировали на слова Зеленского о планах России разрушить ЗАЭС
    Бельгия передаст Украине партию списанных американских бронетранспортеров
    Литва захотела ограничить транзит электроники из-за России
    Акула распугала отдыхающих на пляже и довела женщину до панической атаки
    Переходящие дорогу козы развеселили москвичей
    Стюардесса перепутала Израиль и Палестину и разгневала пассажиров рейса
    Кайли Дженнер подогрела слухи о романе с Тимоти Шаламе
    В России допустили рост дефицита бюджета выше прогнозов
    Россиянку похитили и заставили вернуться к работе наркокурьером
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.