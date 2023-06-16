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13:10, 16 июня 2023Бывший СССР

В МАГАТЭ рассказали о ситуации на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС

Замглавы МАГАТЭ Чудаков: ситуация на ЗАЭС ухудшилась после разрушения Каховской ГЭС

Фото: International Atomic Energy Agency / Reuters

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ухудшилась после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил замглавы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Михаил Чудаков, передает ТАСС.

«Я хочу подчеркнуть, что с разрушением Каховхского водохранилища ситуация ухудшилась», — сказал он.

При этом Чудаков отметил, что ЗАЭС хорошо создана. По его словам, третий контур охлаждения станции замкнутый, он берет воду из Каховского водохранилища не напрямую. По этой причине бассейны можно подпитывать и привезти воду из других озер, подытожил он.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС. Как он утверждал, был собран большой объем информации. Гросси посетил станцию 15 июня.

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    Кристина Есикова
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