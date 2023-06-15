Глава МАГАТЭ приехал с визитом на Запорожскую АЭС

Постпред РФ Ульянов заявил, что глава МАГАТЭ Гросси приехал на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 15 июня посещает Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). О визите сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

«Проходит визит генерального директора МАГАТЭ господина Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую АЭС. Это третий визит господина Гросси на АЭС с 1 сентября 2022 года», — написал постпред.

Ранее стало известно о планах Гросси посетить Киев и ЗАЭС. Поездка должна быть связана с оценкой текущей ситуации на станции после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

14 июня гендиректор концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что визит Гросси откладывается на сутки. При этом он не уточнил, по каким причинам решено было перенести визит гендиректора агентства на станцию.

