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20:39, 11 июня 2023Бывший СССР

Глава МАГАТЭ посетит Киев и Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Киев и Запорожскую АЭС на следующей неделе

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом сообщили в опубликованном на сайте организации.

При этом информация о точных датах визита главы МАГАТЭ отсутствует. Согласно информации из заявления, визит Гроссии будет связан с оценкой ситуации вокруг Запорожской АЭС после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

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    Полина Кислицына
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