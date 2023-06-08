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22:56, 8 июня 2023Мир

В МАГАТЭ оценили ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси назвал потенциально опасной ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на Запорожской атомной электростанцией. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Гросси заявил, что посетит ЗАЭС, Киев и Москву для обсуждения плана безопасности. Гендиректор агентства назвал своей главной целью предотвращение ядерной катастрофы.

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    Марина Совина
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