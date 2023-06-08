В МАГАТЭ оценили ситуацию с безопасностью на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси назвал потенциально опасной ситуацию с ядерной безопасностью на ЗАЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прокомментировал ситуацию с ядерной и физической безопасностью на Запорожской атомной электростанцией. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Гросси заявил, что посетит ЗАЭС, Киев и Москву для обсуждения плана безопасности. Гендиректор агентства назвал своей главной целью предотвращение ядерной катастрофы.