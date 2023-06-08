Глава МАГАТЭ посетит Киев и Москву

Глава МАГАТЭ Гросси посетит ЗАЭС, Киев и Москву для обсуждения плана безопасности

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС), Киев и Москву для обсуждения плана безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«На следующей неделе я, вероятно, буду в Запорожье, планирую встретиться с президентом Украины, об этом я говорил с ним вчера, это стало известно публично, он сам объявил об этом. И после этого, я считаю, будет логичным отправиться в Москву или в любой другой регион России, чтобы продолжить этот очень важный диалог, который мы ведем», — сказал он.

Гендиректор агентства также заявил, что считает своей главной целью предотвращение ядерной катастрофы. Для этого потребуется много усилий, в связи с чем Гросси пообещал продолжать работу в этом направлении.

Ранее Москва пригрозила предельно жестким ответом на любые атаки Украины на ЗАЭС. Россия никогда не размещала на территории станции военную технику, предназначенную для наступательных действий, напомнила пресс-секретарь МИД Мария Захарова.