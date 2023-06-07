Россия пригрозила предельно жестким ответом на любые атаки Украины на ЗАЭС

Захарова заявила, что Россия предельно жестко ответит на любые атаки Украины на ЗАЭС

Россия предельно жестко ответит на любые атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube.

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, критические важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и, конечно, город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей», — сказала она.

Захарова также подчеркнула, что Россия никогда не размещала на территории станции военную технику, предназначенную для наступательных действий, и не планирует этого делать. По ее словам, на ЗАЭС находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны от нападений со стороны Киева, а также для ликвидации их возможных последствий.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал свой визит на Запорожскую АЭС. Он отметил, что в настоящее время из-за отсутствия запасов воды для охлаждающих бассейнов электростанции может остановиться работа ЗАЭС. Кроме того, 31 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал, что Киев заблокировал все инициативы Гросси по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС.