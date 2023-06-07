Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 7 июня 2023Бывший СССР

Россия пригрозила предельно жестким ответом на любые атаки Украины на ЗАЭС

Захарова заявила, что Россия предельно жестко ответит на любые атаки Украины на ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия предельно жестко ответит на любые атаки Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на YouTube.

«Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС, критические важные объекты ее инфраструктуры, включая линии электроснабжения станции и, конечно, город Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей», — сказала она.

Захарова также подчеркнула, что Россия никогда не размещала на территории станции военную технику, предназначенную для наступательных действий, и не планирует этого делать. По ее словам, на ЗАЭС находятся только те силы, которые необходимы для ее охраны от нападений со стороны Киева, а также для ликвидации их возможных последствий.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал свой визит на Запорожскую АЭС. Он отметил, что в настоящее время из-за отсутствия запасов воды для охлаждающих бассейнов электростанции может остановиться работа ЗАЭС. Кроме того, 31 мая замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал, что Киев заблокировал все инициативы Гросси по обеспечению безопасности на Запорожской АЭС.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости
    Путин назвал удар по Каховской ГЭС преступлением Киева
    Принц Гарри отказался от своих обвинений из скандальных мемуаров
    Аллергикам назвали способы защититься от тополиного пуха
    Россия пригрозила предельно жестким ответом на любые атаки Украины на ЗАЭС
    Москва поднялась в рейтинге самых дорогих городов для экспатов
    Госпитализированной Лидии Федосеевой-Шукшиной установили электрокардиостимулятор
    Пушилин объяснил подрыв Каховской ГЭС
    Блогерша показала способ избавиться от желтых пятен пота на белой одежде
    Мужчине дали два года условно за попытку заживо сжечь российского полицейского
    Россияне решили подать в суд на европейские депозитарии за блокировку активов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.