В МИД России заявили о блокировке Киевом всех инициатив МАГАТЭ по ЗАЭС

МИД России: Киев заблокировал все инициативы гендиректора МАГАТЭ по безопасности на ЗАЭС

Киев заблокировал все инициативы генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси по обеспечению безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

В сообщении указывается, что речь идет про отказ от предложений Гросси укрепить безопасность ЗАЭС.

Ранее гендиректор МАГАТЭ заявил о планах в ближайшем будущем отправиться с визитом в Россию, а также на Украину. Гросси подтвердил, что намерен вскоре отправиться в Киев и в том числе посетить ЗАЭС. МАГАТЭ намерено следить за тем, чтобы каждая из сторон соблюдала предложенные Гросси принципы.

Ранее он также сообщал, что ЗАЭС за последние 15 месяцев семь раз отключалась от внешних источников питания и использовала аварийные дизельные генераторы. Гросси также сказал, что авария на объекте может привести к ядерной катастрофе.