Глава МАГАТЭ предупредил об опасности ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: за 15 месяцев ЗАЭС семь раз отключалась от внешнего электроснабжения

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что за последние 15 месяцев Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) семь раз отключалась от внешних источников питания и была вынуждена использовать аварийные дизельные генераторы. Он предупредил, что авария на объекте может привести к ядерной катастрофе, сообщает ТАСС.

«Семь раз станция полностью отключалась от внешнего электроснабжения и ей приходилось полагаться на аварийные дизельные генераторы для обеспечения необходимого охлаждения установки реактора и отработанного топлива», — заявил он, подчеркнув, что эти генераторы являются последней линией защиты от ядерной аварии.

По его словам, повезло, что на ЗАЭС пока не произошло масштабных аварий. При этом глава МАГАТЭ подчеркнул, что рано или поздно авария все-таки может произойти, что приведет к катастрофическим последствиям для жителей России, Украины, а также соседних государств.

Ранее Гросси предложил принципы, подразумевающие обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции. По его словам, не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее.