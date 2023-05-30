Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:46, 30 мая 2023Мир

Гендиректор МАГАТЭ предложил принципы безопасности Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС
Запорожская АЭС

Запорожская АЭС. Фото: Bai Xueqi / Globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы, подразумевающие обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения обстрелов данного объекта, сообщает РИА Новости.

«Не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее», — заявил он.

Гросси уточнил, что это касается обстрелов реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры,
а также персонала ЗАЭС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы обвинить в ней Россию и прекратить работу миссии МАГАТЭ. Он отметил, что Киев «анонсирует этот удар», чтобы заранее обвинить Москву, «в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали на станции».

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Кадыров призвал ввести военное положение после атаки беспилотников на Москву. Что еще заявили в России?
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
    Местная жительница раскрыла подробности обрушения трибуны в Ростове-на-Дону
    В России обещали жесткий ответ на любые атаки Украины на ЗАЭС и Энергодар
    Глава МАГАТЭ предупредил об опасности ядерной катастрофы на Запорожской АЭС
    Гендиректор МАГАТЭ предложил принципы безопасности Запорожской АЭС
    Гросси заявил о недопустимости применения ядерных материалов в военных целях
    Президент Мексики раскритиковал поставки оружия сторонам конфликта на Украине
    Стало известно о гибели человека при обстреле ПВР в Белгородской области
    В Совфеде объяснили пользу системы ГЛОНАСС в беспилотниках
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.