Гендиректор МАГАТЭ Гросси предложил принципы безопасности Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил принципы, подразумевающие обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Он подчеркнул, что необходимо добиться прекращения обстрелов данного объекта, сообщает РИА Новости.

«Не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее», — заявил он.

Гросси уточнил, что это касается обстрелов реакторов, хранилища отработанного топлива, другой критической инфраструктуры,

а также персонала ЗАЭС.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы обвинить в ней Россию и прекратить работу миссии МАГАТЭ. Он отметил, что Киев «анонсирует этот удар», чтобы заранее обвинить Москву, «в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали на станции».