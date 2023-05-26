Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС для обвинения России

Рогов: Киев готовит провокацию на ЗАЭС для обвинения России и прекращения работы МАГАТЭ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы обвинить в ней Россию и прекратить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Его заявление приводит ТАСС.

Комментируя заявление Главного управления разведки Минобороны Украины о якобы подготовке Россией провокации на Запорожской АЭС, Рогов сообщил, что Киев «анонсирует этот удар», чтобы заранее обвинить Москву, «в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали на станции».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал разработку нового соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в преддверии анонсированного контрнаступления украинской армии.

