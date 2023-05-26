Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:27, 26 мая 2023Бывший СССР

Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС для обвинения России

Рогов: Киев готовит провокацию на ЗАЭС для обвинения России и прекращения работы МАГАТЭ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы обвинить в ней Россию и прекратить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Его заявление приводит ТАСС.

Комментируя заявление Главного управления разведки Минобороны Украины о якобы подготовке Россией провокации на Запорожской АЭС, Рогов сообщил, что Киев «анонсирует этот удар», чтобы заранее обвинить Москву, «в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали на станции».

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал разработку нового соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС в преддверии анонсированного контрнаступления украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Спецпредставитель КНР обсудил Украину со странами ЕС и Россией. О чем им удалось договориться?
    Минфин США уточнил сроки наступления дефолта в стране
    Парфюмер назвала причину отказаться от домашних ароматов
    Оценены шансы Эрдогана и Кылычдароглу на победу во втором туре
    МВФ заявил о последствиях недавних крахов банков в США
    Врач назвала безопасную для здоровья порцию клубники
    Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС для обвинения России
    Назван самый вредный сыр для сердца
    Мэр Мариуполя заявил об отсутствии пострадавших после удара ВСУ
    Илон Маск пришел в ярость из-за массовых сбоев в Twitter
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.