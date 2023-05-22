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09:51, 22 мая 2023Мир

МАГАТЭ начало разработку соглашения по ЗАЭС в преддверии контрнаступления ВСУ

Глава МАГАТЭ Гросси начал разработку соглашения по ЗАЭС в преддверии контрнаступления ВСУ

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал разработку нового соглашения по обеспечению безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) в преддверии анонсированного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Washington Post.

По данным издания, Гросси выдвинул на обсуждение Совета Безопасности ООН пять предложений по предотвращению ядерной катастрофы на электростанции. Глава МАГАТЭ предложил запретить размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих любой из сторон конфликта, запретить ведение огня с территории и в сторону электростанции, а также обеспечить безопасность самой ЗАЭС, защиту внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением этих требований.

Ранее Гросси рассказал о сложной обстановке в районе ЗАЭС, назвав ее непредсказуемой и потенциально опасной. Он также выразил обеспокоенность из-за угроз ядерной безопасности станции.

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Глеб Бажуткин
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