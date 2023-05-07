Глава МАГАТЭ назвал потенциально опасной ситуацию в районе Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал потенциально опасной ситуацию в районе Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о сложной ситуации в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), назвав ее непредсказуемой и потенциально опасной. Его слова приводятся на сайте организации.

«Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной», — заявил он, выразив обеспокоенность из-за угроз ядерной безопасности для станции.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что необходимо приложить совместные усилия для того, чтобы не допустить серьезной ядерной аварии.

Ранее ФСБ предотвратила покушение украинских агентов на одного из руководителей Запорожской АЭС. По данным ЦОС ФСБ России, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) готовили теракт в отношении руководителя ЗАЭС.