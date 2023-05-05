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13:54, 5 мая 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС

ФСБ предотвратила покушение украинских агентов на одного из руководителей Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

ФСБ предотвратила покушение украинских агентов на одного из руководителей Запорожской АЭС. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает ТАСС.

По данным ЦОС ФСБ России, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) готовили теракт в отношении руководителя АЭС. Сообщается об аресте двух участников диверсионно-террористической группы, у которых были обнаружены взрывное устройство и автоматы с боеприпасами.

26 апреля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военно-морском госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Позже задержанный был арестован Киевским районным судом Симферополя.

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Владимир Седов
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