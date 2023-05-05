ФСБ предотвратила покушение на одного из руководителей Запорожской АЭС

ФСБ предотвратила покушение украинских агентов на одного из руководителей Запорожской АЭС

ФСБ предотвратила покушение украинских агентов на одного из руководителей Запорожской АЭС. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает ТАСС.

По данным ЦОС ФСБ России, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) готовили теракт в отношении руководителя АЭС. Сообщается об аресте двух участников диверсионно-террористической группы, у которых были обнаружены взрывное устройство и автоматы с боеприпасами.

26 апреля сотрудники ФСБ предотвратили теракт в военно-морском госпитале Минобороны РФ в Симферополе. Позже задержанный был арестован Киевским районным судом Симферополя.