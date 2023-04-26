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12:54, 26 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта в госпитале Минобороны

ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале Минобороны России в Симферополе

Фото: SGr / Shutterstock / Fotodom

ФСБ предотвратила теракт в военно-морском госпитале Минобороны России в Симферополе. Об этом сообщает РИА Новости.

Бойцы спецслужбы задержали гражданина России, планировавшего теракт. Во время обыска у него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей и самодельное взрывное устройство зажигательного действия.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье о попытке теракта и незаконном приобретении, хранении взрывчатых веществ. Расследование дела продолжается.

Ранее стало известно, что ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержала члена проукраинской организации по подозрению в подготовке теракта в городе.

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Екатерина Власова
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