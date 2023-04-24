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18:51, 24 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ предотвратила покушение на теракт в Петербурге

ФСБ предотвратила покушение на теракт в Петербурге членом проукраинской организации
Архивное фото

Архивное фото . Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержала члена проукраинской организации по подозрению в подготовке теракта в городе. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, россиянин планировал поджечь автотранспорт подразделений органов внутренних дел. Во время обыска дома у него обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях и скрылись.

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Илона Палей
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