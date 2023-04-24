ФСБ предотвратила покушение на теракт в Петербурге членом проукраинской организации

ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержала члена проукраинской организации по подозрению в подготовке теракта в городе. Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, россиянин планировал поджечь автотранспорт подразделений органов внутренних дел. Во время обыска дома у него обнаружили и изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и статье 205 («Покушение на террористический акт») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях и скрылись.