В российском регионе неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях

В Новосибирске неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях и скрылились

В Новосибирске неизвестные подожгли оборудование на железнодорожных путях. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, вечером фигуранты вскрыли релейные шкафы на 28-м километре перегона Сеятель – Бердск в Советском районе. Затем они вылили на них легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли. Отмечается, что злоумышленникам удалось скрыться.

Сотрудники станции Инская заметили пожар и потушили пламя. Инцидент не повлиял на движение поездов. В настоящий момент правоохранители ищут поджигателей.

Ранее стало известно, что в Калужской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу из четырех российских студентов, подозреваемых в диверсии.