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08:51, 21 апреля 2023Силовые структуры

Группу российских студентов задержали за диверсию на железной дороге

В Калужской области задержали студентов, подозреваемых в поджоге железнодорожных шкафов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Калужской области сотрудники правоохранительных органов задержали группу из четырех российских студентов, подозреваемых в диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, речь идет о 17-летней студентке калужского юридического колледжа и трех 18-летних студентах колледжа Бабынинского района. Следствие полагает, что молодые люди причастны к поджогам релейных шкафов у железной дороги. Следователи устанавливают мотивы юных диверсантов.

О поджоге шкафов в Калужской области сообщалось 14 апреля. Подельники вскрыли монтировкой релейный шкаф и подожгли его. Он полностью сгорел, однако это не помешало движению поездов. Последствия быстро устранили.

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Владимир Седов
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