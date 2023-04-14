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15:16, 14 апреля 2023Силовые структуры

Неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге в Калужской области

В Калужской области неизвестные диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге

  Фото: Johannes Plenio / Unsplash

В Калужской области неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Примерно в 11 часов вечера 13 апреля подельники вскрыли монтировкой релейный шкаф и подожгли его. Он полностью сгорел, однако это не помешало движению поездов.

Последствия быстро устранили. Сейчас правоохранители ищут поджигателей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге студенту предъявили обвинение по делу о поджоге релейного шкафа возле АЗС.

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Елизавета Новикова
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