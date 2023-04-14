Неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге в Калужской области

В Калужской области неизвестные диверсанты подожгли релейный шкаф на железной дороге

В Калужской области неизвестные попытались устроить диверсию на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Примерно в 11 часов вечера 13 апреля подельники вскрыли монтировкой релейный шкаф и подожгли его. Он полностью сгорел, однако это не помешало движению поездов.

Последствия быстро устранили. Сейчас правоохранители ищут поджигателей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге студенту предъявили обвинение по делу о поджоге релейного шкафа возле АЗС.