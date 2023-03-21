Устроившему пожар рядом с АЗС российскому студенту предъявили обвинение

В Петербурге студенту предъявили обвинение по делу о поджоге релейного шкафа возле АЗС

19-летнему россиянину, задержанному за поджог релейного шкафа на железной дороге в Петербурге, предъявили обвинение в умышленном повреждении имущества. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР Анастасия Глущенко.

По данным следствия, 17 марта молодой человек из хулиганских побуждений поджег релейный шкаф на 22 километре перегона железнодорожных станций «Горелово - Красное село».

Как уточнялось ранее, диверсант устроил пожар в Горелово недалеко от АЗС и через несколько часов был пойман сотрудниками МВД и ФСБ. На месте студент оставил полную пятилитровую канистру солярки, бутылку бензинового растворителя, банку лака, две банки эмали и два мотка скотча. На поверхностях оказались его отпечатки.

После задержания он признался в содеянном. Ему грозит до пяти лет колонии.

20 марта сообщалось, что в Саратове суд арестовал двух поджигателей релейных шкафов на железной дороге.