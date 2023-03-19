Устроившего пожар рядом с АЗС российского студента задержали

В Петербурге полиция задержала 19-летнего студента за поджог релейного шкафа рядом с АЗС

В Петербурге полиция задержала 19-летнего студента за поджог релейного шкафа рядом с АЗС и железнодорожным перегоном. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, диверсант устроил пожар в Горелово и через несколько часов был пойман. На месте молодой человек оставил полную пятилитровую канистру солярки, бутылку бензинового растворителя, банку лака, две банки эмали и два мотка скотча. На поверхностях оказались его отпечатки.

Во время допроса российский студент сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленное уничтожение имущества») УК РФ. Студенту грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что двое жителей Саратова устроили поджог на железной дороге и скрылись на машине.

