Двое россиян устроили поджог на железной дороге и скрылись

Двое жителей Саратова устроили поджог на железной дороге и скрылись на машине

В Саратове полицейские задержали 56-летнего и 42-летнего местных жителей, которые устроили поджог на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Управляющий локомотивом машинист заметил пожар рядом с рельсами у перегона Зоринский — Трофимовский-2. Он заметил, что кто-то поджог два релейных шкафа. Оборудование частично повреждено, из-за чего индикаторы стали передавать информацию о сходе поезда. Однако задержек в расписании удалось избежать, так как дежурный стал регулировать движение поездов по радиосвязи.

Вскоре после этого полицейские задержали поджигателей. Выяснилось, что они добрались до железнодорожных путей на машине, после чего уехали в торговый центр «Happy Молл». Сотрудники МВД установили личности подозреваемых. Младший из них ранее был судим за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью и угон машины. В 2019 году он вышел из колонии, проведя там 17 лет.

В отношении мужчин возбудили дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.