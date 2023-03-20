ФСБ поймала двух поджигателей релейных шкафов на железной дороге

МВД: в Саратове суд арестовал двух поджигателей релейных шкафов на железной дороге

В Саратове суд арестовал двух мужчин, обвиняемых в поджоге релейных шкафов на железной дороге. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Приволжского линейного управления МВД России на транспорте.

Фигурантам дела — ранее неоднократно судимому 55-летнему мужчине и его 42-летнему сообщнику — избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Они были пойманы сотрудниками ФСБ после совершения поджога. Оперативное видео их задержания опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видны правоохранители, которые валят на землю подозреваемых. Показаны сгоревшие релейные шкафы. Один из задержанных говорит, что в группе оказания теневых услуг в Telegram искал подработку, и ему предложили заработок за повреждение имущества. Ему прислали в мессенджере фотографии шкафов, в которых размещается аппаратура.

Вечером 16 марта в полицию обратились работники Приволжской железной дороги и сообщили о возгорании шкафов, предназначенных для автоблокировки системы интервального регулирования светофоров на перегоне Зоринский — Трофимовский-2 в Ленинском районе Саратова. Несмотря на выведение шкафов из строя, движение поездов не прекращалось, отметили в МВД.

Один из фигурантов дела рассказал, что вскрыл шкафы, залил их бензином и поджег, а затем снял возгорание на видео.