Подозреваемого в подготовке теракта в госпитале Симферополя арестовали

Россиянина, готовившего теракт в военно-морском госпитале Симферополя, арестовали

Киевский районный суд Симферополя арестовал россиянина, готовившего теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны в Симферополе. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

Мужчину взяли под стражу на два месяца.

По данным силовиков, фигурант планировал совершить теракт. При обыске у него изъяли самодельное взрывное устройство с поражающими элементами в виде гвоздей и самодельное взрывное устройство зажигательного действия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и статье 205 УК РФ («Приготовление к совершению теракта»), а также по статье 222.1 («Хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств»).

24 апреля сообщалось, что ФСБ предотвратила покушение на теракт в Петербурге членом проукраинской организации.