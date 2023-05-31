Гендиректор МАГАТЭ заявил о планах посетить Россию и Украину

Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что планирует вскоре посетить Россию и Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал о том, что у него имеются планы в ближайшем будущем отправиться с визитом в Россию, а также на Украину, сообщает РИА Новости.

Он подтвердил, что намерен вскоре отправиться в Киев в том случае, если украинская сторона будет готова принять его, а также посетить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). «Я также планирую посетить Россию», — добавил глава МАГАТЭ.

Гросси подчеркнул, что агентство планирует усиливать свое присутствие на ЗАЭС и следить за тем, чтобы каждая из сторон соблюдала предложенные им принципы.

Ранее он заявил, что Запорожская АЭС за последние 15 месяцев семь раз отключалась от внешних источников питания и была вынуждена использовать аварийные дизельные генераторы. Гросси предупредил, что авария на объекте может привести к ядерной катастрофе.