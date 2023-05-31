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00:40, 31 мая 2023Бывший СССР

Гросси заявил о планах МАГАТЭ усилить присутствие на ЗАЭС

Гросси заявил, что МАГАТЭ намерено усиливать присутствие на Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается усиливать присутствие на Запорожской атомной электростанции (АЭС), заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси. Об этом пишет ТАСС.

Он предупредил об опасности ядерной катастрофы на объекте. Гросси уточнил, что за последние 15 месяцев станция семь раз отключалась от внешних источников питания и была вынуждена использовать аварийные дизельные генераторы. «Мы собираемся усиливать присутствие агентства через нашу постоянную миссию на ЗАЭС», — рассказал он о планах.

Гендиректор предложил принять принципы, которые помогут обеспечить безопасность на ЗАЭС. Гросси считает, что «не должно быть никаких атак любого рода с территории станции или в сторону нее».

28 мая украинские военные попытались атаковать ЗАЭС при помощи беспилотника. Силы радиоэлектронной борьбы смогли посадить БПЛА, когда он находился в 500 метрах от станции, и обезвредить его.

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    Марина Совина
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