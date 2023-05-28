Украинские военные попытались атаковать ЗАЭС при помощи беспилотника

Украинские военные попытались атаковать ЗАЭС при помощи ударного беспилотника

Украинские военные попытались атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного беспилотника. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По словам собеседника агентства, атака была предпринята в воскресенье утром. Силы радиоэлектронной борьбы смогли посадить БПЛА, когда он находился в 500 метрах от станции, и обезвредить его.

«Аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора», — пояснил представитель силового ведомства.

Ранее в мае председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что Киев готовит операцию с обстрелами и возможной попыткой захвата ЗАЭС. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют форсирование Днепра с высадкой десанта.