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19:56, 28 мая 2023Бывший СССР

Украинские военные попытались атаковать ЗАЭС при помощи беспилотника

Украинские военные попытались атаковать ЗАЭС при помощи ударного беспилотника

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские военные попытались атаковать Запорожскую АЭС при помощи ударного беспилотника. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По словам собеседника агентства, атака была предпринята в воскресенье утром. Силы радиоэлектронной борьбы смогли посадить БПЛА, когда он находился в 500 метрах от станции, и обезвредить его.

«Аппарат нес на себе термобарическую гранату, которая могла активироваться как в результате соприкосновения с целью, так и с пульта оператора», — пояснил представитель силового ведомства.

Ранее в мае председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил, что Киев готовит операцию с обстрелами и возможной попыткой захвата ЗАЭС. По его мнению, Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют форсирование Днепра с высадкой десанта.

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    Варвара Кошечкина
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