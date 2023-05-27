В Запорожье заявили о возможной попытке захвата ЗАЭС Киевом

Рогов заявил, что Киев готовит операцию с обстрелами и попыткой захвата Запорожской АЭС

Киев готовит операцию с обстрелами и возможной попыткой захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он предполагает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют форсирование Днепра с высадкой десанта.

«Параллельно заблаговременно через свои информационные помойки и материалы в западных СМИ формируя мнение, что виновницей возможной ядерной катастрофы будет исключительно Россия», — пояснил Рогов и добавил, что киевские власти стремятся заранее оправдать преступные действия по отношению к объекту повышенной техногенной опасности.

Ранее врио главы Запорожья Евгений Балицкий выразил мнение, что контрнаступление ВСУ начнется в Запорожской области в течение ближайших пяти-семи дней. По его словам, сейчас противник усиленно обстреливает регион, активизирует артиллерийскую работу.