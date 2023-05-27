Предсказаны сроки начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области

Врио главы Запорожья Балицкий предсказал контрнаступление ВСУ в ближайшие пять-семь дней

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется в Запорожской области в течение ближайших пяти-семи дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы региона Евгения Балицкого.

По его словам, сейчас противник усиленно обстреливает регион, активизирует артиллерийскую работу. Это и есть главный признак заключительной стадии подготовки к масштабным боям.

«Потому что обычно просто так не обстреливают территорию глубоких тылов», — объяснил Балицкий.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит провокацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы обвинить в ней Россию и прекратить работу миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).