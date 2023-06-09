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11:05, 9 июня 2023Мир

МАГАТЭ направит новую делегацию во главе с Гросси на Запорожскую АЭС

МАГАТЭ направит делегацию из 13 человек во главе с гендиректором Гросси на Запорожскую АЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит новую делегацию на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, сообщил «Интерфаксу» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

В делегацию войдут 13 человек. По его словам, «тщательно и детально» прорабатывается маршрут ее следования. Кроме того, Россия получила ноту департамента безопасности ООН в связи с обстановкой вокруг станции на фоне разрушения Каховской ГЭС.

Советник при этом утверждает, что это не несет прямых угроз ядерной безопасности. Уровень воды в пруду-охладителе остается неизменным, в случае необходимости станция готова оперативно перейти на альтернативные источники ее пополнения, указал Карчаа.

Ранее стало известно, что Рафаэль Гросси посетит Запорожскую АЭС (ЗАЭС), Киев и Москву для обсуждения плана безопасности.

Он также заявил, что ситуация вокруг Каховской гидроэлектростанции серьезная, но основания для паники сейчас нет. Он пояснял, что ЧП на ГЭС может лишить ее охлаждения и спровоцировать «очень серьезное» повреждение реакторов, но такие последствия возможны при дальнейшем разрушении станции, а сейчас оснований для паники нет.

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    Антон Похиляк
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