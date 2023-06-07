В МАГАТЭ назвали последствия ЧП на Каховской ГЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может лишить ее охлаждения и спровоцировать «очень серьезное» повреждение реакторов. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, такие последствия возможны при дальнейшем разрушении станции, но сейчас оснований для паники нет.
«Но мы еще к этой точке не пришли. Ситуация серьезна, давайте сформулируем это так», — указал глава МАГАТЭ.
Гросси отметил, что в МАГАТЭ не хотят «приуменьшать ситуацию, говоря, что проблемы здесь нет».
Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.
По информации «Укргидроэнерго», ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.