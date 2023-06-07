В МАГАТЭ назвали последствия ЧП на Каховской ГЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ЧП на Каховской ГЭС может лишить ее охлаждения

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может лишить ее охлаждения и спровоцировать «очень серьезное» повреждение реакторов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такие последствия возможны при дальнейшем разрушении станции, но сейчас оснований для паники нет.

«Но мы еще к этой точке не пришли. Ситуация серьезна, давайте сформулируем это так», — указал глава МАГАТЭ.

Гросси отметил, что в МАГАТЭ не хотят «приуменьшать ситуацию, говоря, что проблемы здесь нет».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

По информации «Укргидроэнерго», ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.

