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21:29, 7 июня 2023Мир

В МАГАТЭ назвали последствия ЧП на Каховской ГЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ЧП на Каховской ГЭС может лишить ее охлаждения

Фото: Georges Schne / Globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ЧП на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может лишить ее охлаждения и спровоцировать «очень серьезное» повреждение реакторов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такие последствия возможны при дальнейшем разрушении станции, но сейчас оснований для паники нет.

«Но мы еще к этой точке не пришли. Ситуация серьезна, давайте сформулируем это так», — указал глава МАГАТЭ.

Гросси отметил, что в МАГАТЭ не хотят «приуменьшать ситуацию, говоря, что проблемы здесь нет».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

По информации «Укргидроэнерго», ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.

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    Марина Совина
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