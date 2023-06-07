В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию вокруг Каховской ГЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) серьезная, но основания для паники сейчас нет. Случившееся он прокомментировал в интервью РИА Новости.
«Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьезная ситуация», — отметил он.
Гросси также подчеркнул, что в МАГАТЭ не хотят «приуменьшать ситуацию, говоря, что проблемы здесь нет».
Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.
Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.
В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.