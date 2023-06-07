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21:20, 7 июня 2023Мир

В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация вокруг Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники нет
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Li Xiaopeng / XinHua / Global Look Press

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) серьезная, но основания для паники сейчас нет. Случившееся он прокомментировал в интервью РИА Новости.

«Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьезная ситуация», — отметил он.

Гросси также подчеркнул, что в МАГАТЭ не хотят «приуменьшать ситуацию, говоря, что проблемы здесь нет».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.

В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.

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    Марина Совина
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