В МАГАТЭ прокомментировали ситуацию вокруг Каховской ГЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: ситуация вокруг Каховской ГЭС серьезная, но оснований для паники нет

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация вокруг Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) серьезная, но основания для паники сейчас нет. Случившееся он прокомментировал в интервью РИА Новости.

«Мы хотели бы найти здесь правильный баланс. Мы не хотим раздувать пламя, сеять панику, потому что для этого нет основания. В то же время это серьезная ситуация», — отметил он.

Гросси также подчеркнул, что в МАГАТЭ не хотят «приуменьшать ситуацию, говоря, что проблемы здесь нет».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий.

Украинская компания «Укргидроэнерго» сообщила, что ГЭС полностью разрушена и не подлежит ремонту.

В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский провел экстренное совещание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за разрушения ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые обеспечивались водой из Каховского водохранилища.

