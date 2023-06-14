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09:18, 14 июня 2023Мир

Визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС отложили на сутки

В «Росэнергоатоме» заявили, что визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС отложили на сутки

Фото: Georges Schne / IMAGO /photonews.at / Globallookpress.com

Визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), который должен был состояться в среду, 14 июня, отложили до четверга. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

«Миссия переносится на сутки», — рассказал Карчаа. При этом он не уточнил, по каким причинам решено было перенести визит гендиректора агентства на станцию.

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    Виктория Кондратьева
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