Визит главы МАГАТЭ на ЗАЭС отложили на сутки

В «Росэнергоатоме» заявили, что визит главы МАГАТЭ Гросси на ЗАЭС отложили на сутки

Визит главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), который должен был состояться в среду, 14 июня, отложили до четверга. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

«Миссия переносится на сутки», — рассказал Карчаа. При этом он не уточнил, по каким причинам решено было перенести визит гендиректора агентства на станцию.