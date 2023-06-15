Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:03, 15 июня 2023Мир

Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС

Гросси заявил, что МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: International Atomic Energy Agency / Reuters

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал об оценке ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Видео с заявлением он опубликовал в своем Twitter.

«По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента», — заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС 15 июня. Поездка связана с оценкой текущей ситуации на станции после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Позже советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что по возвращении на Украину миссию МАГАТЭ обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ), однако на данный момент Гросси уже прибыл в Запорожье.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленскому призвали объявить импичмент
    Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС
    «Зенит» сыграл вничью со сборной России в ретроматче
    Зеленский признал серьезное сопротивление российских сил контрнаступлению ВСУ
    Известная компания ограничила работу с Rammstein
    Коуч указала на скрытые признаки желания партнера уйти
    В Запорожье сообщили о попытке контрнаступления ВСУ на ореховском направлении
    Правительство пообещало увеличить зарплату воспитателям детсадов на 30 процентов
    Врачи осмотрели детей в двух нижегородских лагерях после смерти ребенка
    В «Росэнергоатоме» заявили об обстреле миссии с главой МАГАТЭ со стороны ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.