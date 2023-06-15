Глава МАГАТЭ рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС

Гросси заявил, что МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал об оценке ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Видео с заявлением он опубликовал в своем Twitter.

«По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента», — заявил Гросси.

Глава МАГАТЭ посетил ЗАЭС 15 июня. Поездка связана с оценкой текущей ситуации на станции после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Позже советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что по возвращении на Украину миссию МАГАТЭ обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ), однако на данный момент Гросси уже прибыл в Запорожье.

