В «Росэнергоатоме» заявили об обстреле миссии с главой МАГАТЭ со стороны ВСУ

Карчаа заявил, что ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ с Гросси, возвращавшуюся на Украину

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли миссию МАГАТЭ с главой организации Рафаэлем Гросси, возвращавшуюся на Украину. Об этом заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, передает ТАСС.

«Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать», — сообщил Карчаа, обвинив Украину в нарушении режима тишины. По словам советника, на данный момент Гросси уже прибыл в город Запорожье, в результате произошедшего пострадавших нет.