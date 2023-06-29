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21:31, 29 июня 2023Мир

Глава МАГАТЭ обеспокоился влиянием контрнаступления ВСУ на обстановку на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что контрнаступление ВСУ может повлиять на обстановку на ЗАЭС
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Victor / Xinhua / Globallookrpess.com

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси интервью телеканалу «Би-би-си» выразил обеспокоенность влиянием контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на обстановку на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет РИА Новости.

По его словам, во время визита на станцию он убедился, что были приняты меры по обеспечению водой. Он также подтвердил, что в настоящее время обстановка на ЗАЭС достаточно спокойная.

«Но есть вопросы, связанные с контрнаступлением Украины. Запорожская АЭС находится на передней линии фронта», — заявил Гросси, подчеркнув, что обеспокоен не менее, чем раньше.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что ВСУ не имеют физической возможности для силового захвата Запорожской атомной электростанции. По мнению главы региона, украинские войска «абсолютно выдохлись на своих бездарных контрнаступлениях», растеряв в них ударный ресурс.

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    Марина Совина
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