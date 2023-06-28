В Запорожской области оценили возможности ВСУ для захвата ЗАЭС

Врио главы Запорожской области Балицкий: у ВСУ нет возможности физически захватить ЗАЭС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют физической возможности для силового захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так в эфире телеканала «Россия 24» оценил ситуацию врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По мнению главы региона, украинские войска «абсолютно выдохлись на своих бездарных контрнаступлениях», растеряв в них ударный ресурс.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявляла о неприемлемости любых угроз безопасности ЗАЭС. При этом она назвала ситуацию с безопасностью на станции крайне хрупкой.