Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:55, 28 июня 2023Бывший СССР

В Запорожской области оценили возможности ВСУ для захвата ЗАЭС

Врио главы Запорожской области Балицкий: у ВСУ нет возможности физически захватить ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют физической возможности для силового захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так в эфире телеканала «Россия 24» оценил ситуацию врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

По мнению главы региона, украинские войска «абсолютно выдохлись на своих бездарных контрнаступлениях», растеряв в них ударный ресурс.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявляла о неприемлемости любых угроз безопасности ЗАЭС. При этом она назвала ситуацию с безопасностью на станции крайне хрупкой.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Украина анонсировала главные события контрнаступления. Что об этом думают на Западе и в России?
    Российские средства ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow
    Швейцария отклонила заявку на продажу танков Украине
    Врач рассказала о правильном питании со сладостями
    Президент Польши прибыл в Киев
    Российские войска отразили пять атак ВСУ на одном направлении
    Бактерии в кишечнике предсказали деменцию
    Зампредседателя правительства КЧР заподозрили в создании ОПГ
    Столтенберга попросили остаться генсеком НАТО еще на год
    Минобороны заявило об ударе по объектам нефтепереработки и хранения топлива ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.