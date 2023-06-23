В ООН назвали хрупкой ситуацию с безопасностью на ЗАЭС

Замгенсека ООН ДиКарло назвала ситуацию с безопасностью на ЗАЭС крайне хрупкой

Любые угрозы безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) неприемлемы и опасны. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло на заседании Совета Безопасности, назвав ситуацию на ЗАЭС крайне хрупкой, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на ЗАЭС снова начнут закачивать воду, которая остается доступной, несмотря на масштабную потерю воды в Каховском хранилище.

«Так или иначе, ситуация с безопасностью на станции крайне хрупкая. Любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы», — сказала замгенсека организации.

Ранее официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН выступает за обеспечение безопасности на ЗАЭС.