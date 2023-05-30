В ООН высказали позицию по обеспечению безопасности ЗАЭС

Офис генсека ООН Гутерриша: безопасность Запорожской АЭС должна быть обеспечена

ООН выступает за обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

«Там, насколько это возможно, должна быть обеспечена безопасность», — высказал он позицию международной организации. Представитель офиса Антониу Гутерриша не стал комментировать предложения по обеспечению безопасности ЗАЭС, которые должен представить генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

В понедельник, 29 мая, стало известно, что Гросси подготовил идеи по укреплению безопасности. Глава МАГАТЭ предложил запретить размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих любой из сторон украинского конфликта, запретить ведение огня с территории и в сторону электростанции, а также обеспечить безопасность самой ЗАЭС, защиту внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением этих требований.