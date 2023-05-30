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21:13, 30 мая 2023Бывший СССР

В ООН высказали позицию по обеспечению безопасности ЗАЭС

Офис генсека ООН Гутерриша: безопасность Запорожской АЭС должна быть обеспечена

Фото: Dmitry Grigoriev / Globallookpress.com

ООН выступает за обеспечение безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.

«Там, насколько это возможно, должна быть обеспечена безопасность», — высказал он позицию международной организации. Представитель офиса Антониу Гутерриша не стал комментировать предложения по обеспечению безопасности ЗАЭС, которые должен представить генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

В понедельник, 29 мая, стало известно, что Гросси подготовил идеи по укреплению безопасности. Глава МАГАТЭ предложил запретить размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих любой из сторон украинского конфликта, запретить ведение огня с территории и в сторону электростанции, а также обеспечить безопасность самой ЗАЭС, защиту внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением этих требований.

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    Марина Совина
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