МАГАТЭ подготовило идеи по укреплению безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси изложит СБ ООН конкретные идеи по установлению безопасности на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подготовил идеи по укреплению безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

22 мая издание The Washington Post сообщало, что Гросси выдвинул на обсуждение Совета Безопасности ООН пять предложений по предотвращению ядерной катастрофы на электростанции. Глава МАГАТЭ предложил запретить размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих любой из сторон конфликта, запретить ведение огня с территории и в сторону электростанции, а также обеспечить безопасность самой ЗАЭС, защиту внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением этих требований.