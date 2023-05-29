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19:52, 29 мая 2023Мир

МАГАТЭ подготовило идеи по укреплению безопасности на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси изложит СБ ООН конкретные идеи по установлению безопасности на ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси подготовил идеи по укреплению безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

22 мая издание The Washington Post сообщало, что Гросси выдвинул на обсуждение Совета Безопасности ООН пять предложений по предотвращению ядерной катастрофы на электростанции. Глава МАГАТЭ предложил запретить размещение на ЗАЭС тяжелой военной техники и военнослужащих любой из сторон конфликта, запретить ведение огня с территории и в сторону электростанции, а также обеспечить безопасность самой ЗАЭС, защиту внешних линий электропередачи и контроль за соблюдением этих требований.

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    Варвара Кошечкина
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