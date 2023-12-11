Минобороны призвало усилить режим нераспространения биологического оружия

МО России призвало усилить режим нераспространения биологического оружия в мире

Режим нераспространения биологического оружия в мире необходимо усилить, а также снабдить его механизмом проверки. Об этом заявил представитель Минобороны (МО), начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Москва на протяжении последних нескольких лет продвигает практические инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия, а также совершенствованию мер доверия.

По мнению Кириллова, в первую очередь необходимо возобновить переговоры по разработке протокола к Конвенции о биологическом оружии, который должен подразумевать механизм проверки, включающий в себя списки патогенных микроорганизмов, токсинов, а также специального оборудования.

Помимо того, продолжил представитель МО, нужно расширить формат мер укрепления доверия за счет предоставления странами информации об исследованиях и разработках в области биологической защиты.

«Третье — создание научно-консультативного комитета для оценки достижений в областях науки и технологии, который бы имел широкую географическую представленность и равные права участников. Четвертое — это использование в рамках КБТО мобильных медико-биологических отрядов», — пояснил Кириллов.

Ранее начальник войск РХБЗ заявил, что в связи с провалом контрнаступления Вооруженные силы Украины могут применить биологическое оружие. Он предупредил, что из-за неудач на поле боя Киев может прибегнуть к нестандартным формам ведения военных действий.