Минобороны России предупредило о возможном применении ВСУ биологического оружия

Минобороны России заявило, что ВСУ могут применить биологическое оружие

В связи с провалом контрнаступления Вооруженные силы Украины могут применить биологическое оружие. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости.

Представитель Минобороны предупредил, что из-за неудач на поле боя Киев может прибегнуть к нестандартным формам ведения военных действий. «Это может быть преднамеренное заражение водоисточников, в том числе питьевой воды, запасов продовольствия, кормов для животных», — сказал Кириллов.

Он объяснил, что возможном применении ВСУ биологического оружия свидетельствует обнаружение на взятых под контроль России территориях «большого количества штаммов, переданных из американских коллекций тепловых культур, а также замороженных биосред для культивирования возбудителей бактериальной и вирусной среды».

В сентябре Кириллов заявил, что США и Украина занимаются военной биологией под видом мирных исследований. Начальник войск РХБЗ также заявил, что Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия Госдепа Соединенных Штатов в биологических программах. Он обратил внимание, что при этом госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к подобной деятельности.