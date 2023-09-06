Минобороны РФ: у России есть подтверждения участия Госдепа США в биопрограммах

Минобороны России располагает документальными подтверждениями участия Госдепа США в биологических программах. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Обращаю ваше внимание, что госдепартамент регулярно подчеркивает свою непричастность к биологической деятельности, мотивируя это тем, что она не является профильной для внешнеполитического ведомства. В нашем распоряжении имеются документальные подтверждения участия госдепа в реализации "Программы повышения биобезопасности" с 2016 года», — пояснил военнослужащий.

По словам Кириллова, в США предусмотрели выделение не менее 40 миллионов долларов для привлечения к участию различных некоммерческих и неправительственных организаций. Имеющиеся у Минобороны документы, отметил начальник РХБЗ, показывают активное участие Госдепа США в биологических программах на территории других государств. Кроме того, в них демонстрируется стремление Вашингтона привлечь сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей исследований.

Ранее министерство обороны России расширило список лиц, связанных с работой Украинского научно-технического центра (УНТЦ) в рамках военно-биологической деятельности США на Украине. В него вошли два сотрудника Минздрава Украины.