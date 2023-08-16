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11:50, 16 августа 2023Россия

Минобороны нашло связь Минздрава Украины с биолабораториями США

МО РФ: сотрудники Минздрава Украины связаны с исследованиями патогенов в стране

Фото: Lucas Vasques / Unsplash

Министерство обороны России расширило список лиц, связанных с работой Украинского научно-технического центра (УНТЦ) в рамках военно-биологической деятельности США на Украине. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС, генерал-лейтенант Игорь Кириллов в брифинге, текст которого приводит ведомство в Telegram-канале.

В него вошли два сотрудника Минздрава Украины. Они, как утверждает российское оборонное ведомство, принимали участие в процессе реализации американских военно-биологических программ.

Первая — Людмила Черненко. Она занимает должность гендиректора Центра общественного здоровья при ведомстве. «Фигурирует в списке украинских специалистов, принимавших участие в реализации исследовательских проектов, финансируемых США», — заявил Кириллов. Имя второго — Александр Мацков. Он является заместителем Черненко и, как считают в Минобороны России, осуществлял надзор за общей реализацией финансируемого США проекта двойного назначения в отношении коронавируса.

Также список пополнился именем Наталии Дудко. В документе говорится, что она выполняла функции проектного координатора и старшего специалиста УНТЦ. В течение 25 лет осуществляла координацию более 250 проектов УНТЦ в различных научных сферах.

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    Евгения Куликова
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